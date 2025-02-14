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2032'de Dünya'ya göktaşı çarpma olasılığı arttı

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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan son hesaplamalara göre, 2024 YR adlı göktaşının 2032 yılında Dünya'ya çarpma olasılığı yükseldi.
2032'de Dünya'ya göktaşı çarpma olasılığı arttı

NASA'ya bağlı Dünya'ya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi'nin (CNEOS) verilerine göre, çarpma ihtimali yüzde 2,3 olarak hesaplandı. Bu oran, Aralık ayında ESA tarafından açıklanan yüzde 1,3'lük ihtimalden daha yüksek.

Yörünge takibi sürüyor

Bilim insanları, 2024 YR göktaşının kesin rotasını belirlemek için gözlemlerini sürdürüyor. NASA tarafından finanse edilen gökbilimciler, göktaşının yaklaşık 90 metre genişliğinde olduğunu ve

1908’de Sibirya’daki Tunguska olayına neden olan asteroide benzediğini belirtiyor.

Tunguska olayı, 2 bin150 kilometrekarelik ormanlık alanı yok eden güçlü bir patlamaya sebep olmuştu.

Yetkililer, risk listesinin başına yerleşen 2024 YR hakkında panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

ESA'nın yayınladığı bir bilgilendirme videosunda, göktaşlarının çarpma ihtimallerinin zaman içinde değişiklik gösterebileceği ve yeni gözlemlerle bu ihtimalin büyük ölçüde sıfıra inebileceği belirtiliyor.

NASA: Endişeye gerek yok

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Geçmişte de benzer şekilde risk listesinde yükselen ve daha sonra yeni veriler ışığında tehlike arz etmediği belirlenen göktaşları oldu" denildi.

NASA araştırmacısı Molly Wasser, "2024 YR'nin çarpma olasılığı, önümüzdeki haftalarda yapılacak yeni gözlemlerle sıfıra indirilebilir" ifadelerini kullandı.

Çarpma durumunda önlem alınabilir

Edinburgh Üniversitesi’nden Gezegen Astronomisi Profesörü Colin Snodgrass, "Büyük ihtimalle bu göktaşı Dünya’yı teğet geçecek. Ancak yörüngesini daha doğru tahmin edebilmek için ek gözlemler yapmamız gerekiyor" dedi.

Önceki benzer durumlar da bu senaryoyu destekliyor. 2004 yılında keşfedilen ve Eyfel Kulesi’nden büyük olan 99942 Apophis asteroidi, Torino Ölçeği'nde 4 seviyesinde risk taşırken, yapılan yeni hesaplamalarla önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'ya tehdit oluşturmayacağı tespit edilmişti.

NASA’nın 2022 yılında gerçekleştirdiği DART misyonu ise bu tür tehditlere karşı önlem alınabileceğini gösterdi.

Görevin başarısıyla bir uzay aracı, bir futbol sahası büyüklüğündeki bir asteroide çarptırılarak yörüngesi değiştirildi.

Profesör Snodgrass, "2024 YR gibi göktaşları için DART benzeri müdahaleler etkili olabilir. Bu teknolojiye sahibiz ve daha önce test edildi" dedi.

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