230 Bin TL değerindeki Apple Watch Series 4!

Yeni iPhone modelleri henüz ülkemizde kısa süre önce satışa sunulmuş olsa da, yurt dışında bu telefonların modifiye edilmiş versiyonları hazırlandı.

Yeni iPhone modelleri henüz ülkemizde kısa süre önce satışa sunulmuş olsa da, yurt dışında bu telefonların modifiye edilmiş versiyonları hazırlandı. Bunlardan birisi olan 90 Bin TL’lik iPhone XS Max‘ın detaylarını sizlerle paylaşmıştık.

Lüks aksesuar üreticisi Caviar’ın, iPhone XS Max’ın ardından özelleştirdiği bir diğer ürün Apple Watch Series 4 oldu. Apple’ın yeni akıllı saati altın kaplamalı hali ile göz kamaştırırken, fiyatı üst seviye bir otomobil ile aynı seviyede.

230 Bin TL fiyata sahip Apple Watch Series 4!

Caviar’ın özelleştirdiği Apple Watch Series 4’ün kırmızı, siyah ve beyaz hayvalardan esinlendiği belirtilen üç özel versiyonu bulunuyor. Bu kapsamda yakut, siyah değerli taş ve elmas olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor.