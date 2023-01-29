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25 Yaşındaki gencin ölüm nedeni belirlendi!

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Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin ölüm nedeni belirlendi.
25 Yaşındaki gencin ölüm nedeni belirlendi!

Polisin açıklaması şöyle:

26.01.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Emmanuel Osıta EBOKA (E-25)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Pulmoner emboli ne demek?

Kalpten akciğerlere kan götüren atar damarlardan birinde kan pıhtısı bulunursa buna pulmoner emboli denir. Oluşan bu pıhtı normal kan akışını engelleyerek belirtilere neden olur.

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