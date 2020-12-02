  • BIST 1.334
  • Altın 456,287
  • Dolar 7,8079
  • Euro 9,4277
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

26 bin kişi HIV pozitif

» »
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından 1 Aralık 2020 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 25 bin 809 HIV pozitif kişi ve 1958 AIDS vakası bulunduğunu açıkladı.
26 bin kişi HIV pozitif

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: 1 Ocak- 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla da 1461 HIV pozitif kişi ve 31 AIDS vakası olmak üzere toplam 1492 pozitif tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 85.9'u erkek, yüzde 14.1'i ise kadın. Vakaların yüzde 13.9'u yabancı uyruklu. 2020 yılında bildirimi yapılan vakalardan 25-29 yaş grubunun, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda olduğu görülüyor. Bakanlığın açıklaması şöyle: "HIV doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyan insanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor.

HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan hasar! Korona geçiren hastaları 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelediler01 Aralık 2020 Salı 21:15
  • Koronavirüs geçiren kişi hastalıktan kaç ay korunuyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı01 Aralık 2020 Salı 20:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 44 Milyonu Geçti01 Aralık 2020 Salı 20:30
  • “Süper Kadın Hastalığı” Fibromiyalji'ye Dikkat01 Aralık 2020 Salı 15:50
  • Rus aşısı Sputnik-V'yi yaptıran yaklaşık 20 kişi Koronavirüs'e yakalandı01 Aralık 2020 Salı 15:08
  • Kadınlarda Yumurta Yaşlanmasına Dikkat01 Aralık 2020 Salı 14:41
  • Kaz Ayakları Estetiği İle Yıllara Meydan Okuyun01 Aralık 2020 Salı 14:31
  • Dikkat! Uzamış Covid Mi? Reenfeksiyon Mu?01 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı01 Aralık 2020 Salı 13:50
  • Covid-19'un en erken semptomu keşfedildi: Burunda tuhaf bir his ve aşırı kuruluk01 Aralık 2020 Salı 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti