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26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı

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İskele’de dün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan 26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı.
26 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 06.00 sıralarında LJ 257 plakalı salon araçla Bahçeler istikametinden İskele istikametine seyreden Mehmet Ali Genç (E-26)  146 miligram alkollü içki tesiriyle Northerland sitesi yol kavşağına dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Genç’in aracı yol kenarında park halindeki RG 232 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken alkollü sürücü Genç tutuklandı.

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