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28 kişinin oynadığı filmi sinemada 27 kişi izledi

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Başrollerinde Tuğba Özay ve Çılgın Sedat’ın yer aldığı ‘Laz Kit’ filmini 28 kişi izledi.
28 kişinin oynadığı filmi sinemada 27 kişi izledi

Başrollerinde Tuğba Özay ve Çılgın Sedat’ın yer aldığı ‘Laz Kit’ filmini 28 kişi izledi.

Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı’nın yönettiği, komedi filmi 3 Ocak cuma günü vizyona girdi. Film açılış hafta sonunda 27 kişi tarafından izlendi.

Toplam oyuncu sayısı 28 olan filmin 27 kişi tarafından izlenmesini Ali Eyüboğlu Milliyet’teki köşesine taşıdı. Filmin 454 TL hasılat yaptığını da aktaran Eyüboğlu bu durumu ‘Laz Kit rekoru!‘ olarak yorumladı.laz_boxoffice.jpg

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