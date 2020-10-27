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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeni İle Trafik Akışı Değişecek

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeni İle Trafik Akışı Değişecek, Bazı Yollar Törenden 1 Saat Önce Kapatılacaktır
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeni İle Trafik Akışı Değişecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören programı nedeniyle; 29 Ekim 2020 tarihinde, tüm ilçelerde gerçekleşecek olan tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, belirtilen güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacaktır.

 

İlçelerde Tören Geçişi Yapılacak Güzergahlar

  • Lefke’de, saat 09:45’de; Lefke Polis Karakolu önünden başlayarak Atatürk Caddesi ve Dr. İzzet Suphi Sokak istikametini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.  
  • İskele’de, saat 10:00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.
  • Gazimağusa’da, saat 11:30’da; sulu çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.
  • Güzelyurt’ta, saat 11:45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak,  Kurtuluş Caddesi-Ecevit Caddesi-Münür Dilaver Sokak-Ecevit Caddesi ve Turgut Özal Caddesi istikametini takiben cadde üzerinde bulunan AKM önünde sona erecek.
  • Girne’de, saat 15:00’de; The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.
  • Lefkoşa’da, saat 15:00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde sona erecek.

 

2.Belirtilen tarih ve saatlerde, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergâhlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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