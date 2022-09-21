3 Bölgede Hırsızlık!

1. 20.09.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden A.T.Ş.(E-21)’in, toplam 3200TL değerindeki 9 şişe alkollü içkiyi çalmak kastı ile çantasına koymak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, tasarrufundaki alkollü içkiler emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.09.2022 tarihinde, Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde faaliyet gösteren bir markette satışa sunulan 350 TL değerindeki 1 şise alkollü içkinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.W.N(E-21) ve A.M.(E-22) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 06-17.09.2022 tarihleri arasında, Girne’de Şht. Sait Terzioğlu Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde sakin F.Y.(E-57)’nin, evinin elektriğinin kesik olması nedeniyle, aynı apartmanın başka bir dairesine ait elektrik sigortasından, kendi ikamet ettiği dairenin elektrik sigortasına kablo ile bağlantı yapmak suretiyle elektrik akımı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.