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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasının sevindirici olduğunu belirtti

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“İnşallah yakında Doğu Akdeniz’deki çalışmalar da olumlu sonuçlar verecek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne yep yeni ufuklar açılacaktır” dedi.
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasının sevindirici olduğunu belirtti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulmasının sevindirici olduğunu belirterek, “İnşallah yakında Doğu Akdeniz’deki çalışmalar da olumlu sonuçlar verecek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne yep yeni ufuklar açılacaktır” dedi.

Eroğlu yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Açıktır ki, Karadeniz ile bizim de içinde yer aldığımız Doğu Akdeniz’de önemli enerji kaynakları vardır. Dolayısıyla KKTC’nin varlığı ve egemenliği dün de haklarımızın korunması için önemli idi ama bugün dünden de önemlidir.

2011 yılında Türkiye’nin o dönemdeki Başbakanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile benim aramda New York’ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması karşılıklı haklarımızın korunmasın için atılan önemli bir adım idi.

Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye artık o ve attığı diğer adımların meyvesini topluyor, Karadeniz’de 320 milyar metre küp doğal gaz bulduğunu açıklarken, Doğu Akdeniz’de de doğal gaz yataklarına rastlandığının ilk sinyallerini veriyor.

Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulması sevindiricidir.

İnşallah yakında Doğu Akdeniz’deki çalışmalar da olumlu sonuçlar verecek ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne yep yeni ufuklar açılacaktır.

Öte yandan Giresun’da meydana gelen sel felaketi ise hepimizi derinden üzmüştür.

Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

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