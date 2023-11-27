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SON DAKİKA3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aradaki 3. günde, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı. Hamas da 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim etti.
3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 3. esir takası gerçekleşti.

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan çocuk esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a doğru hareket etti.

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuklar ise ailelerine teslim edilmek üzere İsrail polisi eşliğinde hapishaneden ayrıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımlamıştı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten, 1'inin Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtilmişti.

Hamas 17 esiri serbest bıraktı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi" ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

Kaç esir serbest kaldı?

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

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