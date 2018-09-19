3. havalimanı inşaatında eyleme katılan 24 işçi tutuklandı

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Dört gün önce gece yarısı baskınıyla gözaltına alınan 400'den fazla işçinin bir kısmı emniyette serbest bırakıldı. Hala gözaltında tutulan işçiler savcılık sorguları için ikişerli gruplar halinde Gaziosmanpaşa (GOP) Adliyesi’ne getirilmeye başlandı.

Adliyeye getirilen 43 işçiden 15'i adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılması istendi, 28 işçi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İşçilerin, 'kamu malına zarar verme', 'polise mukavemet', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' iddialarıyla tutuklanmaları istendi.

Savcı adli kontrol talebine, kuvvetli suç şüphesi, kaçma şüphesi, delilleri yok etme şüphesi bulunması, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı girişiminde bulunacakları iddiasını dayanak yaptı.

​Savcı Ali Özgilik, tutuklama talebine gerekçe olarak ise, işçilerin jandarma baskını sırasında slogan atarak kolluk kuvvetinin müdahalesine engel olmaya çalıştıklarını, "Grup Direniş" isimli WhatsApp grubu oluşturmalarını gösterdi.

24 TUTUKLAMA

Sabah 7.15'ye ilk kararını açıklayan mahkeme, savcının adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ettiği 15 işçi için aynı yönde karar verdi. Ardından verilen kararda ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden ise 24'ü tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.