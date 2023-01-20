Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek “Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına başvurular devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından “Kültür-Kimlik-İdeoloji” teması ile 8-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek “Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına başvurular devam ediyor.

Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf” yarışmalarına katılacak eser sahiplerinin 8 Nisan’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 20 Nisan’da finale kalan eserlerin açıklanacağı yarışmalarda, kazananlar ise 12 Mayıs 2023’te belli olacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışmasına katılacak filmler, 3 ila 15 dakika olacak

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Yarışmasına, Türkiye, KKTC ve uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler katılabilecek. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin sürelerinin ise en az üç, en fazla 15 dakika olması gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserler, özgünlüğü, verilen ya da verilecek olan mesajın içeriği ve algılanma kolaylığı, anlatım dili ve kurgusu, anlatımın görsel - işitsel niteliği ve yaratıcılık unsurları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

Yarışmaya katılacak eserler, başkanlığını görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan’ın yaptığı ön jürinin değerlendirmesi sonunda belirlenecek. Ön jüride, yapımcı Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu, yönetmen Fehmi Öztürk ve Dr. Vasfi Çiftçioğlu ile akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Göral Erinç Yılmaz, Dr. Serkan Fundalar, Dr. Özgür İpek, Dr. Azime Cantaş, öğretim görevlileri Mert Yusuf Özlük, Zeyde Yalıner Örnek ve Halil Duranay yer alıyor.

Uluslararası Kısa Film Yarışmasının kazanan eserleri ise yazar ve yönetmen Derviş Zaim’in başkanlığında, tiyatro oyuncuları Tamer Levent ve Şenay Gürler, yazar ve yapımcı Canol Balkaya, görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan, Yrd. Doç. Dr. Zuhal Çetin Özkan ve aynı zamanda sempozyum başkanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap’tan oluşan ana jüri tarafından belirlenecek.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması, “Cumhuriyet Işığı: 100. Yılında Cumhuriyetin 100’ü” ve “Kültürel Miras” başlıkları ile düzenlenecek

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı onuruna, “Cumhuriyet Işığı: 100. Yılında Cumhuriyetin 100’ü” teması ile düzenlenecek. Yarışmanın ikinci teması ise “Kültürel Miras” olacak.

Yarışma finalinde yarışacak eserler Doç. Dr. M Çağatay Göktan başkanlığında bir araya gelecek ön jüri tarafından belirlenecek. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ön jürisinde akademisyenler Doç. Dr. Aslı Erciyeş Tosun, Doç. Dr. Eren Görgülü, Dr. Sebla Selin Ok, öğretim görevlileri Berrin Bayraktaroğlu, Zeyde Yalın Örek, Hüseyin Aşkaroğlu, Mert Yusuf Özlük ve fotoğraf sanatçıları Hasan Bağlar ve Mehmet Gökyiğit yer alacak.

Ön jüri değerlendirmesini geçen eserler arasından, yarışmanın kazananlarını ise Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu başkanlığında toplanacak olan ana jüri üyeleri belirleyecek. Yarışmanın ana jürisinde Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Ürper, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Öğrt. Gör. Gazi Yüksel de yer alacak.