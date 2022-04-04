3,5 metre yükseklikten düşen Bulut, hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Uluçam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, 65 yaşındaki Cemil Bulut’un güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır şekilde yaralanmıştı.
Bulut, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor...
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