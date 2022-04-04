  • BIST 2.297,71
  • Altın 910.832
  • Dolar 14.6881
  • Euro 16.1464
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

3,5 metre yükseklikten düşen Bulut, hayatını kaybetti

» »
Mağusa’da 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Cemil Bulut, hayatını kaybetti.
3,5 metre yükseklikten düşen Bulut, hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Uluçam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, 65 yaşındaki Cemil Bulut’un güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşüp ağır şekilde yaralanmıştı.

Bulut, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis subayı Bulak hayatını kaybetti02 Nisan 2022 Cumartesi 09:38
  • Memleketin her yerinde eylem.. Mağusa'da halk sokaklara döküldü...01 Nisan 2022 Cuma 21:06
  • Mağusa’da PCR ve antijen testleri Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak30 Mart 2022 Çarşamba 13:13
  • Sağlık Bakanlığından Açıklama29 Mart 2022 Salı 17:11
  • Cem Dana'dan GMB Başkanlığı adaylık açıklaması23 Mart 2022 Çarşamba 12:40
  • Gemikonağı'nda Yangın21 Mart 2022 Pazartesi 15:46
  • 18 Yaşından Küçük Şahsa Tütün Satışı17 Mart 2022 Perşembe 17:27
  • Mağusa'da Uyuşturucu Operasyonu17 Mart 2022 Perşembe 16:35
  • Gazimağusa’da uyuşturucu:1 kişi tutuklandı16 Mart 2022 Çarşamba 17:36
  • Klasik Otomobiller Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda Sergilenecek15 Mart 2022 Salı 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti