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4 belediye Malta’da incelemelerde bulundu

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Girne Bölgesi’ndeki belediyeler, Malta’daki Katı Atık Transfer İstasyonu, Maghtab Kuzey Malta Biyolojik ve Mekanik Arıtma Tesisleri'nde gözlem yaptı.
4 belediye Malta’da incelemelerde bulundu

Girne Bölgesi’ndeki belediyeler, Malta’daki Katı Atık Transfer İstasyonu, Maghtab Kuzey Malta Biyolojik ve Mekanik Arıtma Tesisleri'nde gözlem yaptı.

Girne Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi tarafından Çatalköy Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması 4. Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Hizmetleri Projesi” kapsamında Malta’ya gözlem gezisi düzenlendi.
Geziye Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lapta Belediyesi’ni temsilen temizlik işleri sorumlusu Mehmet Kavunoğlu, Girne Belediyesi proje ekibi, belediyelerin temizlik birimi sorumluları ve proje kapsamında oluşturulmuş katı atık yönetim kurulu üyeleri katıldı.
ATIK VE ARITMA TESİSLERİ İNCELENDİ
Malta gözlem gezisi kapsamında Gozo Katı Atık Transfer İstasyonu, Maghtab Kuzey Malta Biyolojik ve Mekanik Arıtma Tesislerinde incelemeler gerçekleştirildi. Ziyarette, Çöp bertaraf tesisi (depolama, yakma, kompost, geri dönüşüm) çöp toplama merkezinin sistemi ve işleyişi gözlemlendi. 
Açıklamaya göre, ziyarette ayrıca atık toplama mekanizmaları, rota optimizasyonu, maliyeti azaltma, mevcut servisler, personel, kaynaklar ve veri toplama ve kayıt tutmada kullanılan bilgisayar programlarına dair farklı ülkelerin çalışma ve kuruluş yapıları da incelendi.

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