4 saatlik elektrik kesintisi

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

06 Haziran 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Esenetepe Köyü ve Bahçeli Köyü bölgelerine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.