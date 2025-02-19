40 Yıl Sonra Aynı Ödül Yakın Doğu Üniversitesi’ne Döndü!

“Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” kitabı ile Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü alan Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan; aynı ödüle, 1985’te ‘Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler’ kitabı ile layık görülen Yakın Doğu Üniversitesi’nin merhum rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’ın adını taşıyan salonda okuyucuları ile buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” konferansı; aynı isimli kitabı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri’nde “Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü” alan Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirilen konferansı, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan’ın yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci takip etti. Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay’ın yaptığı konferansta; Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’ın “Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” isimli kitabı ele alındı.

Doç. Dr. Atılgan, kitabın içeriğini katılımcılarla paylaşarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyet rollerinin toplumsal yapıya etkisi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Soru cevap ile devam eden konferansın sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı, Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan’a teşekkür belgesi takdim etti. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Doç. Dr. Atılgan’a “kadın hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yürüttüğü çalışmaları dolayısıyla onur belgesi takdim etti.

40 yıl sonra aynı ödülü üniversiteme getirmek büyük bir onur!

“Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” kitabı ile 1978’den beri verilen Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü’nü alan beşinci hukukçu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, “Bugün adını taşıyan salonda sizlerle buluştuğumuz Yakın Doğu Üniversitesi’nin merhum rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan hocamız da aynı ödüle 1985’te ‘Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler’ kitabı ile layık görülmüştü. 40 yıl sonra bu değerli ödülü yeniden üniversiteme getirmek benim için büyük bir onur” ifadesini kullandı.

“Haksız Tahrik: Bir Erkeklik Hakkı” adlı kitabının temelini oluşturan araştırmalarından bahseden Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, sosyo-hukuki çalışmaların önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, “Sosyo-hukuki araştırmalar, hukuku sadece yasalar ve mahkemeler üzerinden değil; toplumla olan ilişkisi içinde inceleyen çalışmalardır. Yani, hukukun insanların günlük yaşamını, toplumsal sorunları ve adalet anlayışını nasıl etkilediğini araştırır. Örneğin, insan hakları ihlalleri, kadın hakları, işçi hakları veya göçmenlerin hukuki durumu gibi konular, sosyo-hukuki araştırmaların ilgi alanına girer” dedi. Sosyo-hukuki araştırmaların genellikle can yakıcı konulara odaklandığını belirten Dr. Eylem Ümit Atılgan, “Gece kulüplerinde çalışan kadınlarla aylarca mülakat yapmak, kadın cinayeti davalarını satır satır incelemek kolay değildir. Ancak tüm bu çalışmalar, hukukun toplumsal gerçeklikten kopmadan ilerlemesi için gereklidir” dedi.

Hukukta ‘Eril Kültür’ var...

Hukukun sadece akademik bir alan olmaktan öte, toplumsal sorunlarla doğrudan bağlantılı olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, kadın cinayetleri davalarında haksız tahrik indirimlerinin nasıl uygulandığını çarpıcı örneklerle anlattı. Kadınların ataerkil düzene itaat etmediklerinde öldürüldüğüne ve yargının bu suçları işleyen faillere, cezai indirim anlayışıyla yaklaştığına dikkat çeken Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan, “2012’den bu yana incelediğim yüzlerce dava gösteriyor ki kadınlar, ataerkil düzene boyun eğmediklerinde ve isyan ettiklerinde öldürülüyor. Eril hukuk kültürü içinde öldürme nedenine ilişkin ‘boşanmak istemek, eve geç gelmek, kapıyı on dakika geç açmak, pembe telefon kılıfı kullanmak gibi gerekçeler haksız tahrik için yeterli sayılabiliyor ve cezalar üçte iki oranında düşürülebiliyor” dedi.