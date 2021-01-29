49 yaşında bir hasta daha yoğun bakıma alındı!

Covid-19 tedavisi gören 49 yaşındaki erkek bir hastanın daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan hasta sayısı 9 oldu.
28 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3605
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 33
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 395. 689
Toplam Vaka Sayısı: 2208
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1834
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 360
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
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