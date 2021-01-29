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49 yaşında bir hasta daha yoğun bakıma alındı!

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Covid-19 tedavisi gören  49  yaşındaki erkek bir hastanın daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
49 yaşında bir hasta daha yoğun bakıma alındı!

Covid-19 tedavisi gören  49  yaşındaki erkek bir hastanın daha yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım bölümünde tedavi altına alınan hasta sayısı 9 oldu.

28 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3605

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 33   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 395. 689  

Toplam Vaka Sayısı: 2208

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1834

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 360

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

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