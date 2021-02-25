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5 AB ülkesi hızlı aşı üretimi için kamu-özel ortaklığı önerdi

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AB üyesi 5 ülke, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yaşadıkları aşı tedarik sorununa çözüm geliştirmek ve aşı üretimini güçlendirmek için AB'den daha fazla yatırım yapmasını talep etti. Kamu-özel ortaklığı önerdi.
5 AB ülkesi hızlı aşı üretimi için kamu-özel ortaklığı önerdi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, söz konusu mektubun içeriğinde “Avrupa’daki tüm potansiyel Covid-19 aşı üreticileriyle yakın çalışılmalı. Ar-Ge çabalarını artırmak ve tedarik kapasitelerini yükseltmek için kamu-özel ortaklığı yürütmeliyiz. Bu çabaları kolaylaştırmak için olası yolları ve finansman ihtiyaçlarını açıkça incelemeye istekli olmalıyız.” denildi.

Covid-19 aşı kullanımında vadedilen hedeflerin “kaybedilmiş bir savaş” olmadığı vurgulanan mektupta, “Bu, hepimizi ilgilendiren stratejik bir meseledir. Aşı tedarik sorununa çözüm üretme çabalarının doğurduğu fikir değişikliği ihtiyacında kaybedecek zaman yoktur.” mesajı verildi.

AB üyesi ülkelerin liderleri, iki günlük zirvede, aşı üretiminin artırılması amacıyla AB’nin ve üye ülkelerin neler yapabileceği, aşıların mutasyonlara karşı etkili olacak şekilde güncellenmesi, aşıların onay sürecinin ve dağıtımının hızlanması, AB ile sözleşmeler yapan aşı geliştiren ve üreten şirketlerin verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri konularını ele alacak.

Aralık 2020’de Covid-19 aşılamasına başlayan AB ülkeleri şimdiye kadar hedeflediklerinin çok gerisinde kalırken, tedarik sorunlarının yanı sıra lojistik ve personel sorunları da yaşıyor.

Yılın ilk çeyreğinde elde etmeyi beklediği 106 milyon doz aşının şimdiye kadar 40,7 milyonunu alan AB, aşı teslimatındaki gecikmelerden dolayı AB’de bulunan ve 16 fabrika ile sınırlı olan aşı üretimine odaklandı.

AB, 6 firmayla yaklaşık 2,3 milyar doz aşı alabilecek şekilde sözleşmeler yapmıştı.

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