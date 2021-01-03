5 Müzeye girişler ocak ayına kadar ücretsiz

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi’ne Girişler Ocak Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz!

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Girne Kapısı’ndaki Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ve Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Ocak ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebilecek. Surlariçi Şehir Müzesi, Pazartesi haricinde haftanın 6 günü 9.30-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Diğer müzeler ise hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine ücretsiz açık.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Envanterine Kayıtlı 16 Orijinal Eserden Oluşan Koleksiyonu 3 Ay Boyunca Surlariçi Şehir Müzesi’nde…

Girne Kapısı’nda hizmete açılan Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ziyaretçilerine sunduğu eser çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile 23 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı işbirliği protokolü ile Kıbrıs tarihine ışık tutan birçok orijinal tarihi eser ve sanat eseri, ilk kez Surlariçi Şehir Müzesinde halkla buluşacak.

Kıbrıs ve Lefkoşa’nın tarihi ve kültürü ile ilgili çok özel eserlerin yer aldığı ilk koleksiyon, 29 Aralık’tan itibaren 3 ay boyunca, Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmek üzere teslim alındı. İlk kez gün ışığına çıkacak orijinal eserler arasında altın varaklı el yazmaları, boyları 1,5 metreyi bulan beratlar, Kıbrıs’ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı beratı olan 387 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, fotoğraflar, nüfus defterleri, haritalar ve mahkeme kayıtları yer alıyor. 3 ay boyunca Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenecek olan eserler, Mart ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak. Eserler, daha sonra KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim edilerek, sergilenmek üzere yeni bir koleksiyon alınacak.

Ayrıca Surlariçi Şehir Müzesi’nin envanterinde 3 binin üzerinde parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi eserlerinden örnekler, Karagöz suretleri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi envanterine kayıtlı berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’ci yüz yıldan kalma halı gibi Osmanlı eserleri yer alıyor.

Türk Dünyasından Modern Sanat Eserleri...

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açıldığı günden itibaren farklı ülkelerden sanatçıların sergisine ev sahipliği yapıyor. Akrilik, yağlı boya, sprey boya, air brush, karışık teknik ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer aldığı müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor.

Sanat Dereboyu’nda!

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan Günsel Sanat Müzesi’nde yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

Otomobilin 132 Yıllık Tarihi

Ülkenin tek klasik otomobil müzesi Kıbrıs Araba Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde en çok ilgi çeken müzelerden biri. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor. 100’ün üzerinde otomobilin sergilendiği müzenin en eski aracı 1899 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Kıbrıs'ın Doğa Tarihi Tek Mekanda!

Kıbrıs’ta mevcut olan 1.500-1.600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyaller, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.