5 Saatlik elektrik kesintisi uygulanacak

Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında uygulanacak.
Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında uygulanacak.
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