  • BIST 91.861
  • Altın 214,606
  • Dolar 5,2925
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

50 yıllık çini ustasının yeni hedefi "2 metrelik vazo yapmak"

»
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 50 yıllık çini ve seramik ustası Kadir Yılmaz, 2 metrelik vazo hazırlayarak rekor kırmak istiyor.
50 yıllık çini ustasının yeni hedefi "2 metrelik vazo yapmak"

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan atölyesinde 50 yıldır çamura şekil veren Kadir Yılmaz, ilçede sanatın önde gelen isimlerinden.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ve UNESCO'nun çini ve seramik sanatkarı olduğunu anlatan Yılmaz, her gün onlarca öğrenci ağırlayıp sanatın inceliklerini öğretiyor.

Yılmaz elle yapılması güç bir işe el attı, 1 metre 80 santimetre boyunda bir vazo yaptı. Özel yaptırdığı fırında kuruttu. Ancak, İznik çinisinin yoğun kuars içeren özelliği sayesinde çökmeden ayakta kalabilen vazosunun elle yapıldığını ispatlayamadı.

"En büyüğünü yapmaya çalıştık. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmak için bir vazo yapmıştım. Onu elle yaptığımı belgelemek için kameraya alınması ve noter huzurunda yapılması gerekiyormuş."

Ama yine de pes etmedi Kadir usta. Belirtilen kriterlere uygun olarak rekorunu tekrar denemeye hazırlanıyor. Hem de çıtayı daha da yukarı koyarak...

Kadir usta bu kez tam 2 metrelik bir vazo yapacak.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan: Muhafız yabancılardan nasıl tepki aldı?18 Aralık 2018 Salı 09:56
  • Kıbrıslı sanatçı Osman Tuğsal’ın albümü dijital müzik platformlarında13 Aralık 2018 Perşembe 15:35
  • XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı13 Aralık 2018 Perşembe 15:25
  • Ünlü yıldızdan İsrail'e 'ırkçılık' suçlaması13 Aralık 2018 Perşembe 14:37
  • LBO’dan Bandabuliya Sahnesi’nde Rock Rüzgarı13 Aralık 2018 Perşembe 13:41
  • Güner Pir’in resim sergisinin ertelenen açılışı yapılıyor12 Aralık 2018 Çarşamba 15:47
  • Narcos-Mexico: Netflix dizisini daha iyi anlamak için 5 tarihi gerçek10 Aralık 2018 Pazartesi 10:09
  • 91. Oscar Ödül Töreni’nde büyük kriz!07 Aralık 2018 Cuma 23:00
  • Altın Kalpler Coşturdu05 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
  • ‘Engelsiz Kalpler’ başlıklı Fotoğraf Sergisi açıldı05 Aralık 2018 Çarşamba 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti