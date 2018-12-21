50 yıllık çini ustasının yeni hedefi "2 metrelik vazo yapmak"

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan atölyesinde 50 yıldır çamura şekil veren Kadir Yılmaz, ilçede sanatın önde gelen isimlerinden.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ve UNESCO'nun çini ve seramik sanatkarı olduğunu anlatan Yılmaz, her gün onlarca öğrenci ağırlayıp sanatın inceliklerini öğretiyor.

Yılmaz elle yapılması güç bir işe el attı, 1 metre 80 santimetre boyunda bir vazo yaptı. Özel yaptırdığı fırında kuruttu. Ancak, İznik çinisinin yoğun kuars içeren özelliği sayesinde çökmeden ayakta kalabilen vazosunun elle yapıldığını ispatlayamadı.

"En büyüğünü yapmaya çalıştık. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmak için bir vazo yapmıştım. Onu elle yaptığımı belgelemek için kameraya alınması ve noter huzurunda yapılması gerekiyormuş."

Ama yine de pes etmedi Kadir usta. Belirtilen kriterlere uygun olarak rekorunu tekrar denemeye hazırlanıyor. Hem de çıtayı daha da yukarı koyarak...

Kadir usta bu kez tam 2 metrelik bir vazo yapacak.