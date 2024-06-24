52. İskele Festivali başlıyor, İşte program

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da beraberindeki meclis üyeleri ve etkinlik koordinatörleri ile birlikte, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 52. Geleneksel İskele Festivali öncesinde basın toplantısı düzenledi. The Arkın İskele’de gerçekleşen basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sadıkoğlu, 10 gün sürecek etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

SADIKOĞLU: “5 YILLIK HASRET SONA ERECEK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan basın toplantısında, toplantıya katılanlarla, İskele Festivali’nin tanıtım filmi de gösterildi. 10 gün sürecek festivalde, yer alacak etkinliklerle ilgili de konuşan Başkan Sadıkoğlu, etkinlik koordinatörlerine söz verdi. Konuşmasına yalnızca ada insanının değil yurt dışından da büyük bir özlemle beklenen, Larnaka’dan İskele’ye uzanan, yıllandıkça güzelleşen, adanın en köklü festivali Geleneksel İskele Festivali’nde 28 Haziran’da 5 yıllık hasretin sona ereceğini söyleyerek başlayan Başkan Sadıkoğlu, 10 gün sürecek festivalin 7 Temmuz’da son bulacağını ifade etti. Bu yıl ki festivale ayrıca büyük bir özveriyle hazırlandıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, 7’den 70’e, yerli ve yabancı herkesin, festivalden keyif alabilmesi için en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünün altını çizdi.

SADIKOĞLU: “5 KONSERE GİRİŞ ÜCRETSİZ OLACAK”

Festival süresince gerçekleşecek konserlere de değinen Başkan Sadıkoğlu, 28 Haziran Cuma günkü açılışta, saat 22:00’da duayen şarkıcı Edip Akbayram’ın, 29 Haziran Cumartesi günü saat 21:30’da Grup Otantik’in, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00’da Mert Demir’in, 5 Temmuz Cuma günü saat 21:30’da Selçuk Balcı’nın, festival finalinde 7 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da ise Simge Sağın’ın ücretsiz halk konserinde müzikseverlerle buluşacağını açıkladı.

SADIKOĞLU: “HERKESİ İSKELE’YE DAVET EDİYORUZ”

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda ise İskele Festivali’nin dolu dolu geçeceğini, 100’ün üzerinde standın olacağı Ecevit Meydanı’ndaki festival alanının 10 gün boyunca açık olacağını belirtti, tüm halkı, 7’den 70’e yerli ve yabancı herkesi, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında İskele’ye davet etti.

HALK DANSLARI FESTİVALİ 28 HAZİRAN-3 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

KADİRAĞA: “RENKLERİ VE KÜLTÜRLERİ İSKELE’DE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa bu yıl 27.’si gerçekleşen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali hakkında bilgi verdi. Kadirağa, bu yıl Halk Dansları Festivali’ne ülkemiz ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Bolivya, İran, Uruguay, Rusya ve Macaristan’ın katılacağını açıkladı. 28 Haziran’da Geleneksel İskele Festivali’nin açılışında, konuk ülkelerin yapacağı tanım gösterileri ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin startını vereceklerini ifade eden Kadirağa, festivalde 30 Haziran Pazar günü Geleneksel Kostüm Defilesi, Bay/Bayan Festival Güzeli Seçimi, 2 Temmuz Salı günü ise İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin Gala Gecesi olacağını söyledi.

12. LARNAKALILAR GECESİ 4 TEMMUZ PERŞEMBE 21:30’DA

Festivalin olmazsa olmazlarından Larnakalılar Gecesi de 52. Geleneksel İskele Festivali’ne hazırlanıyor. Bu yıl 12.’si gerçekleşecek, İskele Belediyesi ile Larnakalılar Derneği’nin iş birliğinde düzenlenecek geceyle ilgili bilgileri ise Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu ile İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık paylaştı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gece 4 Temmuz Perşembe günü saat 21:30’da başlayacak.

28. KARADENİZLİLER GECESİ 5 TEMMUZ CUMA, 21.30’DA

SELÇUK BALCI, GECEDE SAHNE ALACAK

Yine İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek bir diğer gece ise Karadenizliler Gecesi. Bu yıl, festival bünyesinde 28.’si gerçekleşecek gece ile ilgili ise Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek konuştu. 5 Temmuz Cuma akşamı 21.30’da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde başlayacak gecede Selçuk Balcı konser verecek.

ÇOCUK ŞÖLENİ 6 TEMMUZ CUMARTESİ, 20.00’DA

Bu yıl 28 Haziran’da başlayıp 7 Temmuz’da son bulacak 52. Geleneksel İskele Festivali, 10 gün boyunca binlerce insanı ağırlayacak. Festivalde yer alacak diğer etkinliklerle ilgili olacak İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00’da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapılacak Çocuk Şöleni hakkında bilgi verdi.

ETKİNLİK KOORDİNATÖRLERİ, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

52. Geleneksel İskele Festivali’nde sportif etkinlikler de yer alacak. Tenis Turnuvası İskele Belediyesi Spor Tesisleri ile The Arkın İskele Spor Kompleksi’nde 28 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

BENON DERVİŞLER BİSİKLET YARIŞMASI Geleneksel İskele Festivali bünyesinde İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun himayelerinde bu yıl 24.’sü gerçekleşecek Benon Dervişler Bisiklet Yarışması ile ilgili detayları da Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel paylaştı. İskele Ecevit Meydanı’nda 30 Haziran Pazar günü start verecek yarışma, yine Ecevit Meydanı’ndaki ödül töreni ile son bulacak.

İSKELE RALLİSİ 6-7 TEMMUZ’DA

Bu yıl da tozu dumana katmayı hedefleyen Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, İskele Rallisi’nin bu yıl 12.’sini, Geleneksel İskele Festivali bünyesinde, otomobil ve hız tutkunları ile buluşturacak. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tiğin Kişmir, bu yıl ki yarışların 6 Temmuz Cumartesi günü saat 16’da İskele Ecevit Meydanı’nda başlayacağını, 7 Temmuz Pazar günü de final yapacaklarını ve ödülleri takdim edeceklerini belirtti.

SOKAK BASKETBOL ŞÖLENİ 5-6TEMMUZ, 18:00’DA

İskele Belediyesi ile Basketbol Federasyonu ve LGB Spor Kulübü’nün işbirliğinde bu yıl 11’si gerçekleşecek Sokak Basketbol Şöleni ile ilgili ayrıntıları ise LGSBSK Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar anlattı. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 5 Temmuz’da saat 18:00’da başlayacak basketbol şöleni 6 Temmuz’da son bulacak.

YAĞLI DİREK BAYRAK KAPMA VE DALMA YARIŞMASI 30 HAZİRAN PAZAR, 17:30’DA

KIBRIS MUTFAĞINDAN LEZZETLER YARIŞMASI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA,18:30’DA

Festival basın toplantısında konuşan bir diğer isim ise İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık oldu. Aşık, bu yıl kıymetli babası Hüseyin Aşık (Zumbur) anısına gerçekleşecek ve bundan sonra da gelenekselleşecek Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması ile Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması hakkında konuştu. Buna göre Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması 30 Haziran Pazar, saat 17:30’da Boğaz, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda, Kıbrıs Mutfağından lezzetler yarışması ise 3 Temmuz Çarşamba saat 18:30’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde olacak.

FUTBOL TURNUVASI 29 HAZİRAN-7 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

SPORTING YARIŞMASI 30 HAZİRAN PAZAR, 08:00’DA

İSKELE OKÇULUK YARIŞMASI 30 HAZİRAN PAZAR, 10:00’DA

DARTS YARIŞMASI 4 TEMMUZ PERŞEMBE, 20:00’DA

OLTAYLA BALIK AVLAMA YARIŞMASI 7 TEMMUZ PAZAR, 04:00’DA

SATRANÇ TURNUVASI 7 TEMMUZ PAZAR, 09:00’DA

TAVLA TURNUVASI 6-7 TEMMUZ, 20:30’DA

Festival bünyesinde yer alacak diğer sportif etkinliklerle ilgili açıklamayı ise İskele Belediyesi Meclis Üyesi, Festival Spor Komitesi’nden Seymen Yılmaz yaptı. Yılmaz, bu yıl Ahmet Çırakoğlu anısına yapılacak minikler halı saha turnuvasının 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında İskele Belediyesi Spor Tesislerinde yapılacağını söyledi.

Seymen Yılmaz’ın açıklamasına göre İskele Belediyesi Atış Poligonu’nda düzenlenecek Sporting Yarışması, 3 Haziran Pazar saat 08:00’da, 3. İskele Okçuluk Yarışması 30 Haziran Pazar saat 10:00’da Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda, 7. Darts Yarışması 4 Temmuz Perşembe saat 20.00’da İskele Belediye Gazinosu’nda, Oltayla Balık Avlama Yarışması 7 Temmuz Pazar saat 04:00’da Dipkarpaz Oasis Restoran yanında, Erten Yağtuğ anısına 20. Satranç Turnuvası 7 Temmuz Pazar, 09.00’da İskele Belediye Gazinosu’nda, Tavla Turnuvası ile 6-7 Temmuz tarihleri arasında 20:30’da İskele Belediye Gazinosu’nda gerçekleşecek.

İLETİŞİM SPONSORU TELSİM

TÜZ: “EN KÖKLÜ FESTİVALİN PARÇASI OLMAKTAN GURURLUYUZ”

İskele Belediyesi’ni yalnız bırakmayan iletişim sponsoru Telsim adına konuşmayı ise Genel Müdür Sefer Tüz yaptı. Daha önce böylesi uzun soluklu bir festival görmediğini söyleyen Tüz, Adanın en eski ve köklü festivalinin bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi, festivalde emeği olan herkesi tebrik etti.

35 ülkede faaliyet gösteren Telsim’in KKTC’ye de değer katmaya devam ettiğini ifade eden Tüz, KKTC Genelindeki her vatandaşa, İskele Festivali’ni duyurmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını ifade etti. Toplantıda Sefer Tüz’e, Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı ile Yeni Kazanım ve Dijital Pazarlama Müdürü Kürşad Enc eşlik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın toplantısının sonunda ise 7’den 70’e herkesin katılıp eğlenebileceği festivaller festivali İskele Festivali’ne herkesi davet etti.