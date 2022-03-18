  • BIST 2.144,26
  • Altın 917.454
  • Dolar 14.7851
  • Euro 16.3554
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

550 Vaka

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048 olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.
550 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048 olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir.

240 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 550

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843

Toplam Vaka Sayısı: 75.958

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  762

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hırsızlık zanlılarına 3 gün tutukluluk!18 Mart 2022 Cuma 19:30
  • PGM ve Başmüfettiş suçlu bulundu!18 Mart 2022 Cuma 18:45
  • Ülke genelinde elektrik kesintisi!18 Mart 2022 Cuma 17:59
  • Uyuşturucuya Ağır Ceza!18 Mart 2022 Cuma 17:46
  • Ercan Havalimanı’nda 2021’e oranla 2022 yılında yolcu ve uçak sayısı arttı18 Mart 2022 Cuma 17:45
  • Slovakya Lefkoşa Büyükelçisi, UBP’yi ziyaret etti18 Mart 2022 Cuma 17:00
  • KTHES'den eylem uyarısı!18 Mart 2022 Cuma 16:45
  • Halk Plajını Ağaçlandırma18 Mart 2022 Cuma 16:19
  • Sofralık zeytin ithalatı yasaklanmalı!18 Mart 2022 Cuma 16:15
  • KTÖS'ten grev uyarısı!18 Mart 2022 Cuma 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti