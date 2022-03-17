76 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çatalköy’de sakin 76 yaşındaki Jeanette Patricia Özdemirgil dün evinde ölü bulundu.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 sıralarında ölü olarak bulunan Özdemirgil’in yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



DAVIE’NİN ÖLÜM SEBEBİ SİROZ, SOLUNUM VE DOLAŞIM YETMEZLİĞİ

Bağlıköy’de, 13 Mart’ta, ölü olarak bulunan 57 yaşındaki Robin Michael Montague Davıe’nin otopsisinde ölüm sebebinin “siroz, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.