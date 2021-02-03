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AB, Birlik Dışından Seyahatlerde Kovid-19 Testi İsteyecek

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 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üçüncü ülkelerden AB'ye yapılacak tüm seyahatlerde negatif Kovid-19 testi talep edilmesini kararlaştırdı.
AB, Birlik Dışından Seyahatlerde Kovid-19 Testi İsteyecek

 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üçüncü ülkelerden AB'ye yapılacak tüm seyahatlerde negatif Kovid-19 testi talep edilmesini kararlaştırdı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için seyahatlerdeki kısıtlamalar konusunda yeni bir tavsiye kararı üzerinde anlaştığı bildirildi.

Buna göre üye ülkeler, AB dışından yapılacak zorunlu olan veya olmayan tüm seyahatlerde en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi talep edecek.

Nakliye ve sınır çalışanları ile denizciler bundan muaf tutulabilecek. Bu kişiler için hızlı sonuç veren antijen testi yeterli olabilecek. Koronavirüsün türlerinden birinin tespit edildiği üçüncü bir ülkeden AB'ye gelecek nakliye işçilerinin gelmeden önce hızlı antijen testi yaptırması gerekebilecek.

AB ülkeleri buna ek olarak 14 güne kadar karantina ve ek Kovid-19 testi isteyebilecek. Karantina ve ek test, özellikle Kovid-19'un türlerinin tespit edildiği ülkelerden gelenlerden talep edilecek. 

AB'ye zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamaların hangi durumlarda kaldırılabileceği de yeniden belirlendi.

Buna göre, bir ülkeye yönelik kısıtlamanın kaldırılması için son 14 günde yeni Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 25'ten az olması, son 7 günde 100 bin kişi başına en az 300 testin yapılmış olması, son 7 günde pozitif test sonucunun yüzde 4'ten az olması ve o ülkede virüsün türlerinin tespit edilmemiş olması gerekecek. Bu verilerin Avrupa Hastalık Önleme ve Koruma Merkezi tarafından onaylanmış olması istenecek. 

AB, geçen yıl salgının başlamasının ardından çok sayıda ülkeye zorunlu olmayan seyahatler için kısıtlama getirmişti. Daha sonra birkaç kez güncellenen listede şu an sadece Güney Kore, Singapur, Tayland, Ruanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve mütekabiliyete bağlı olarak Çin bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

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