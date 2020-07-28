AB gücü FRONTEX Yunanistan’ın ihlallerine ortak oldu

AB gücü FRONTEX’in, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik ihlallerine ortak olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, Türk makamları tarafından 8 Haziran 2020’de Çanakkale Ayvacık açıklarında kaydedilen görüntülere ulaştı.

Görüntülerde, FRONTEX unsuru Yunanistan’a ulaşan sığınmacı botunu durduruyor, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin sığınmacı botunun yakıt tankını sökmesine göz yumuyor.

Ayrıca botun Türk kara sularına doğru geri itilmesine de seyirci kalıyor.

NATO unsuru şahit oluyor

Görüntülerde dikkati çeken bir diğer husus ise NATO’nun tüm bu olup bitene şahit olması.

Olay sırasında, NATO’nun düzensiz göçle mücadele çabalarına destek amacıyla Ege Denizi’nde yürüttüğü faaliyet kapsamında devriye gezen Alman gemisi de bölgede bulunuyor.

Türk Sahil Güvenlik Yetkilisi, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını telsiz ile uyarıyor. Türkiye’nin konuyu uluslararası platformlarda gündeme getireceğini ifade ediyor.

70 binden fazla sığınmacı geri itildi

Yunanistan, uluslararası hukuka ve Türkiye-AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı’na aykırı hareket ediyor.

Sığınmacılara işkence ve kötü muamele yapması, hayatlarını tehlikeye sokması ve hatta ölümlerine neden olması ise büyük tepki topluyor.

Son üç yılda Yunanistan’dan Türkiye’ye 70 binden fazla sığınmacıyı geri itildi.