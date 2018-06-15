AB ile ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor

AB, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı misilleme önlemlerini devreye sokuyor. İlk etapta Amerikan ithal ürünlerine 2,8 milyar euroluk ek vergi kararlaştırıldı. Çin de Trump yönetimine misilleme tehdidinde bulundu.

Avrupa Birliği, ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulayan ABD'den ithal edilen mallara 2 milyar 800 milyon euroluk ek gümrük vergisi koydu.

AB misilleme olarak ABD'den ithal edilen yer fıstığı ezmesi, blucin, viski, motosiklet ve diğer ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını kararlaştırdı. AB Komisyonunun hazırladığı ithal ürün listesi 28 üye ülke tarafından onaylandı. Yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Komisyon ABD mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6 milyar 400 milyon doları buluyor.

Çin: Karşı önlemlere başvururuz

ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı Çin de adım atmaya hazırlanıyor. Pekin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ı Çin'den ithal edilen ürünlere 50 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi uygulamaması hususunda uyararak aksi takdirde karşı önlemlere başvurulacağını bildirdi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Çin ile ABD arasındaki anlaşmazlığın Almanya'yı da olumsuz etkilemesinden endişeleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ihraç mallarından ek gümrük vergisi alınmasıyla ilgili kararını Cuma günü açıklayacak. Çin yönetimi ABD Başkanının ‘akıllıca karar almasını' temenni ettiklerini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşması sırasında "ABD'nin önünde iki seçenek bulunduğunu, bunlardan birinin her iki tarafın da ticaretten kârlı çıkması için işbirliğinde karar kılmak, diğerinin ise anlaşmazlıkta ısrar edip iki tarafı da zarara uğratmak' olduğunu söyledi.

AMB'den uyarı: Küresel büyüme tehlikeye girer

Küresel ticari anlaşmazlık Mart ayında Başkan Donald Trump'ın ABD'ye ihraç edilen çelik ve alüminyumdan yüksek oranda gümrük vergisi alınmasını kararlaştırmasıyla patlak vermişti. Dünya Ticaret Örgütü Başkan Yardımcısı Karl Brauner "ABD tarafından kararlaştırılan ek gümrük vergisinin Dünya Ticaret Anlaşması'nda karşılığının bulunmadığını" söyledi. Brauner, ABD'nin otomobil ithalat vergisini arttırmasının da anlaşmalara aykırı olacağını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de ticari engellemelerin küresel ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı uyarısında bulundu. Draghi henüz o noktaya gelinmediğini ve ticari görüşmelerin uluslararası kuruluşlarda ve kurallar dahilinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da gümrük vergilerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin hafife alınamayacağını söyledi. Lagarde ABD'nin aldığı önlemler kadar Kanada ve Almanya gibi ülkelerin misillemede bulunmasının da ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

İtalya'dan CETA vetosu

Diğer yandan AB ile Kanada arasında planlanan serbest ticaret anlaşması CETA da tehlikeye girdi. İtalya Tarım Bakanı Gian Marco Centinaio anlaşmayı onaylamayacaklarını duyurdu.

İtalya Tarım Bakanı anlaşmanın "İtalyan ürünlerinin sadece küçük bir bölümünün marka haklarını koruduğunu", İtalyan peynir ve jambonunun tehlikede olduğunu savundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise anlaşmanın onaylanması umudunu koruduğunu ve ABD ile serbest ticaret bölgesi NAFTA ile ilgili görüşmelerin de sürdüğünü açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ticari anlaşmazlıkların dünya ekonomisi üzerinde yol açabileceği olumsuz etkilere dikkat çekti.

Çoğu AB ülkesi ile Kanada tarafından onaylanan ve karşılıklı gümrük vergilerinin yüzde 98 oranında kaldırılmasını öngören serbest ticaret anlaşmasının ihracatçı AB ülkelerinin gümrük vergisi yükünü yılda yarım milyar euro azaltacağı hesaplanmıştı. Kanada ile ABD arasındaki serbest ticaret bölgesiyle ilgili görüşmelerin tamamlanıp NAFTA'nın bu yıl içinde yürürlüğe girmesinin de tehlikeye girdiği belirtiliyor.