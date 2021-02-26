AB: "Kıbrıs Sorunun Çözümünde Olumlu Rol Oynayabiliriz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu bir rol oynayabileceklerini söyledi.

Michel, AB Liderler Zirvesi'nin savunma ve güvenlik konularındaki ikinci günkü oturumunun bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen BM süreci ile Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri konusundaki soruyu yanıtladı.

AB'nin Kıbrıs müzakerelerinde daha önce gözlemci olarak bulunduğunu ve hala gözlemci olduğunu belirten Michel, sorunun çözümünü istediklerini vurguladı.

Michel, "Çözüme yönelik çabaları desteklemek ve bölgede ilerleme olması açısından olumlu ve verimli bir rol oynayabiliriz." dedi.

Doğu Akdeniz'de istikrar ve öngörülebilirlik istediklerini aktaran Michel, "Bazı zorluklar ve anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın ve AB üyelerinin çıkarlarını korumak, aynı zamanda bizim için önemli olan bu bölgeye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Michel, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki durum hakkında ise aralıktaki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararı hatırlatarak, konuyu 25-26 Mart'taki zirve toplantısında yeniden ele alacaklarını belirtti.

AB-NATO İŞ BİRLİĞİ TEYİT EDİLDİ

AB Liderler Zirvesinde konuşulan konuları da aktaran Michel, AB'nin stratejik özerkliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini, güçlü bir Avrupa'nın transatlantik bağları için de önem taşıdığını söyledi.

Michel, "AB olarak bizim güçlü olmamız hem NATO için hem de transatlantik ilişkiler açısından iyi. Güçlü bir ortaklık güçlü ortaklar gerektirir. Güçlü bir AB aynı zamanda NATO gibi, BM gibi tüm uluslararası ortaklıklarını göz önünde bulundurarak daha özerk davranabilir." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin videokonferansla yapılan toplantısının bugünkü oturumuna NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

Toplantının bitiminde AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin daha özerk davranabilmesi için gerekli kapasitesinin artırılmasına yönelik çabaların süreceği, artan küresel istikrarsızlıkta AB'nin güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

NATO ile yakın iş birliğinin, bölgesel ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile ortaklıkların güçlendirilmesinin teyit edildiği liderlerin ortak açıklamasında, "Güvenlik ve savunmada yakın diyalog içeren güçlü ve iddialı bir transatlantik gündem konusunda yeni AB yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.