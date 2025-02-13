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AB Komisyonu Güney Kıbrıs’ı uyarmaya devam ediyor

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Avrupa Komisyonu’nun, AB yasalarının yerel mevzuata eklenmemesi sebebiyle Güney Kıbrıs’a 12 gün önce yedi madde içeren bir mektubu gönderdiği, dün gelen yeni bir mektupla uyarı sayısının sekize yükseldiği bildirildi.
AB Komisyonu Güney Kıbrıs’ı uyarmaya devam ediyor

Alithia gazetesi, “AB’den Kıbrıs’a Sekiz Uyarı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu’nun AB yasalarından bazılarının yerel mevzuata eklenmemesi sebebiyle 12 gün önce Güney Kıbrıs’a yedi maddelik bir uyarı mektubu gönderdiğini, yeni bir mektubun da dün yetkili makamlara ulaştığını yazdı.

Gazete, Komisyon’un yedi maddelik mektubunda, aralarında hava kirliliği ve üye ülkelerin yasa uygulayıcı makamları arasında bilgi alış verişi gibi birçok konuda, ilgili AB yasalarının yerel mevzuata eklenmemesi konusunda uyarı verdiğini belirtirken, dün Rum makamların eline ulaşan sekizinci uyarıda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin izinlerin verilmesi sürçlerinin hızlandırılmasına yönelik AB yasalarının mevzuata eklenmesi gerektiği uyarısında bulunulduğunu aktardı.

Haberde, Komisyon'un bu uyarıyı Güney Kıbrıs ve diğer bazı AB üyesi devletlere bir yıl önce de yaptığı, dünkü uyarı mektubunun ise, ülkelerin yanıtlarına verilen gerekçeli uyarı olduğu ifade edildi.

Habere göre Güney Kıbrıs ve diğer AB ülkelerinin dünkü uyarı mektubunun ardından gerekli eylemlerde bulunmak için iki ay süreleri bulunuyor. Aksi durumda Komisyon’un, ülkeleri AB Mahkemesi’ne taşıma hakkı doğuyor.

 

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