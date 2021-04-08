  • BIST 1.419
  • Altın 457,709
  • Dolar 8,1523
  • Euro 9,6710
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

AB Konseyi Başkanı Michel'den 'Protokol' Eleştirilerine Yanıt: Ziyaretimizi Gölgeledi, Üzgünüm

» »
Michel, von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AB Konseyi Başkanı Michel'den 'Protokol' Eleştirilerine Yanıt: Ziyaretimizi Gölgeledi, Üzgünüm

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Michel, von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir hale girerek olay halini almasını istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız konuşmada da İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne özellikle önem verdik. İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula’ya karşı protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum. İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara’daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm."

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Donbas'ta Rusya Yanlısı Ayrılıkçıların Saldırısında 2 Ukrayna Askeri Öldü06 Nisan 2021 Salı 13:42
  • İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Bir Yanardağda Oluşan Yarıktan Lav Püskürdü06 Nisan 2021 Salı 13:31
  • Srebrenitsa’daki Soykırımı İnkâr Eden Karadağlı Bakanın Görevden Alınması İsteniyor06 Nisan 2021 Salı 12:59
  • Fransa'nın Hindistan'a Savaş Uçağı Satışında Yolsuzluk Skandalı06 Nisan 2021 Salı 12:15
  • Futbol sahası büyüklüğünde asteroit Dünya'ya yaklaşıyor!06 Nisan 2021 Salı 09:48
  • Covid-19 aşısı için turistlerin akın ettiği Sırbistan'da halk aşı olmaktan çekiniyor05 Nisan 2021 Pazartesi 16:51
  • Fransa’da Bazı Bakanlar, Kaçak Restoranlarda Kovid-19 Kısıtlamalarını Delmekle Suçlanıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 12:59
  • NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 12:40
  • Vyosa Osmani, Kosova'nın Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi05 Nisan 2021 Pazartesi 12:20
  • Fransa ve AB, Air France’a yardımda anlaştı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti