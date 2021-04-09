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AB Konseyi, Türkiye Ziyaretindeki Protokol Hazırlıklarında Türkiye'deki AB Diplomatlarını Dışlamış

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Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol olayının ardından AB Konseyi ekibinin hazırlıklar sırasında AB Komisyonu ekibi yerine protokol çalışmalarını yürütecek Türkiye'deki AB delegasyonunu "dışladığı" belirtildi.
AB Konseyi, Türkiye Ziyaretindeki Protokol Hazırlıklarında Türkiye'deki AB Diplomatlarını Dışlamış

Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol olayının ardından AB Konseyi ekibinin hazırlıklar sırasında AB Komisyonu ekibi yerine protokol çalışmalarını yürütecek Türkiye'deki AB delegasyonunu "dışladığı" belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayını haberleştiren Politico gazetesinin AB diplomatlarına dayandırarak yayımladığı makaleye göre, protokol hazırlıklarında Michel'in ekibi kontrolü üstlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle von der Leyen'in protokol ekibinin Ankara'ya gitmediği, Michel'in ekibinin ise ziyaret öncesinde Türkiye'ye giderek Türk makamlarıyla hazırlıkları yaptığı ifade edildi.

AB Komisyonu sözcüleri de daha önce von der Leyen'in protokol ekibinin Ankara'ya gitmediğini söylemiş, Ankara'daki AB Türkiye Delegasyonu'nun bu görevi yerine getirmek üzere görevlendirildiğini açıklamıştı.

Bir AB diplomatı, AB Dış İlişkiler Servisine bağlı olan Ankara'daki AB Türkiye Delegasyonu'nun "hazırlıklar sırasında dışlandığını" söyledi.

BÜYÜKELÇİ: MİCHEL'İN EKİBİ TÜRK TARAFIYLA DOĞRUDAN TEMAS KURDU

Bu izlenimin AB Türkiye Delegasyonu tarafından da paylaşıldığı kaydedilen haberde, delegasyon başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un 6 Nisan'da Brüksel'e gönderdiği nottan bir bölüm de paylaşıldı.

Buna göre, Büyükelçi Meyer-Landrut, notunda "Tüm iletişimde Delegasyon'un tek temas noktası olması gerektiği konusunda Türk tarafına ısrarcı olduk ve iletişimimizde her iki başkana ve heyetlerine eşit muamele ihtiyacı hakkında hep açık olduk." dedi.

Ancak AB Konseyi'nin bir protokol memurunun da içinde bulunduğu bir ekibi önceden gönderdiğini vurgulayan Meyer-Landrut, bu memurun Türk protokol ekibiyle doğrudan temas kurduğunu ve bu durumun "Türk tarafıyla etkili iletişim ve koordinasyonu zorlaştırdığını" yazdı.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.

AB Komisyonu, von der Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır." demişti.

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