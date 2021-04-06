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AB liderleri Erdoğan ile görüştü: "Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli; İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin kaygı nedeni"

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Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymasının önemli olduğunu ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi nedeniyle derin kaygı duyduklarını ifade etti.
AB liderleri Erdoğan ile görüştü: "Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli; İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin kaygı nedeni"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin AİHM kararlarına uymasının önemli olduğunu ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi nedeniyle derin kaygı duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "açık ve samimi" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Michel, Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatışmasının olumlu olduğunu, bu durumun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. AB Konseyi'nin Türkiye'yle ekonomik işbirliği konusunda ön çalışmalara başlanması için AB Komisyonu'na çağrıda bulunduğunu söyleyen Michel, "AB, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi.

Von Der Leyen ise "Bir yolun başındayız. Bu yolun bizi nereye götüreceği sadece müzakerelere değil, Türkiye'nin olumlu momentumuna da bağlı. Son haftalarda gördüklerimizin sürdürülebilir olduğu kanıtlanmalı. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterildiği kanıtlanmalı. İstanbul sözleşmesi üzerine uzun bir konuşma yaptık. Ayrılmak doğru bir sinyal vermedi" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen şöyle devam etti: "AB yanlış gelişmeleri konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bu durum Yunanistan ve Kıbrıs gibi AB üyesi ülkelere yönelik tek taraflı eylemler için de geçerli."

"İnsan hakları konuları müzakere edilemez. Kesinlikle öncelik bunda. AİHM'in Kavala ve Demirtaş konusunda açıkça karar bildirdiğini gündeme getirdik. Avrupa Konseyi kurucusu olarak Türkiye'nin kararlara saygı duyması önemli. İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik ancak kesinlikle çağrı yaptık."

Von der Leyen Twitter'da yaptığı paylaşımda da, Türkiye'yle işbirliğini geliştirme alanları olarak "daha güçlü ekonomik bağlar, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi, göçmenlik idaresi" konularını sıraladı ve "Ama bunun için Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları kuralları ve standartlarına saygı göstermesi gerekir" dedi.

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