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AB nüfusu 2100’de azalıp yaşlanacak

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Avrupa İstatistik Ofisi'ne göre 2026'da 453 milyon olması beklenen AB nüfusu, 2040'lardan itibaren azalmaya başlayacak.
AB nüfusu 2100’de azalıp yaşlanacak

Avrupa Birliği’ni (AB) oluşturan ülkelerin toplam nüfusunun 2100 yılına gelindiğinde yüzde 6 düşerek 27,3 milyon azalacağı, yaşlı nüfusun artacağı belirtildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıklamasında, 2020 ve 2021’de Covid-19 salgını nedeniyle azalan AB nüfusunun 2022’de yeniden artmaya başladığı, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa ülkelerine gelen Ukraynalılarla birlikte nüfusun 2023’te 451 milyona çıkacağı bildirildi.

2026’da 453 milyon olması beklenen nüfusun 2040’lardan itibaren azalmaya başlayarak 2100 yılında 420 milyona düşeceği tahmin edildi. Ayrıca, 2100 yılında 19 yaş altındakilerin nüfusa oranının 2022’deki yüzde 20 oranından yüzde 18’e gerileyeceği, 20-64 arasındaki çalışma yaşında bulunan kişilerin oranının ise toplam nüfusun yüzde 59’undan yüzde 50’sine ineceği belirtildi.

Yaşlı nüfusun ise artacağı, 65-79 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının yüzde 15’ten yüzde 17’ye, 80 yaşından büyüklerin oranının ise yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseleceği öngörüldü. Böylece 65 yaş üzeri kişilerin oranının yüzde 32 olması beklentisi ifade edildi.

Eurostat hesaplamalarında AB ülkelerindeki doğum, ölüm oranları ve göç gibi etkenler göz önünde bulunduruldu.

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