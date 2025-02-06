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AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.
AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek.

Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde belirtilecek.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti.

AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.

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