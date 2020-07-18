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AB Yetkilisi: İsrail Kasım seçiminden önce Trump'ı İran'la savaşa sürüklemeye çalışıyor

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AB Yetkilisi: İsrail Kasım seçiminden önce Trump'ı İran'la savaşa sürüklemeye çalışıyor
AB Yetkilisi: İsrail Kasım seçiminden önce Trump'ı İran'la savaşa sürüklemeye çalışıyor

İran'ın geçtiğimiz haftalarda askeri ve nükleer programıyla bağlantılı hassas bölgelerde bir dizi açıklanamayan patlama, yangın ve kazalar yaşadı. İran konuya dair açıkça resmi bir atıfta bulunmasa da olaylar rolünü açıkça onaylamayan veya reddetmeyen İsrail'e atfedildi.

Bir AB yetkilisi Business Insider'a verdiği demeçte, ABD'deki Kasım ayındaki genel seçimlerden önce İsrail'in ABD'yi İran'la bir çatışmaya sürüklemeye çalıştığı konusunda "endişeleri" dile getirdi.

AB yetkilisi, "Buradaki İsrail planının, [ABD Başkanı Donald] Trump görevdeyken askeri bir gerilime dönüşebilecek İran'a yönelik kışkırtma olmasından korkuyorum" dedi.

İran'a karşı "Maksimum baskı” politikasını savunan ve sağlam bir İsrail müttefiki olan ABD Başkanı, bir sonraki seçimlerde, dört aydan daha az bir sürede rakibi Joe Biden'la yarışacak.

ABD, İran'la 2015 nükleer anlaşmasını müzakere ettiğinde başkan yardımcısı olan Biden, Trump'ı anlaşmayı bıraktığı için eleştirdi ve seçildiği takdirde anlaşmaya yeniden katılacağını ifade etti.

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