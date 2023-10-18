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SON DAKİKAİsrail, Gazze’de hastane vurdu: Yüzlerce ölü var

Abbas: İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırısına ilişkin "İsrail yönetimi tüm kırmızı çizgileri aştı. İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı" dedi.
Abbas: İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı

Filistin resmi televizyon kanalında konuşan Abbas, Hastane saldırısının ardından Ürdün'deki ziyareti kestiğini ve geri döndüğünü söyledi.

Saldırının Filistinlilere ait olduğu yönündeki İsrail söylemini yalanlayan Abbas, "Gazze’deki Baptist Hastanesine yapılan saldırı İsrail tarafından işlenmiştir. Bu affedilmeyecek bir suçtur. İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bundan dolayı cezalandırma ve sorgudan kaçmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dörtlü zirve iptal edildi

Olayın üzerine Mısır ve Ürdün ile görüştüğünü ifade eden Abbas, Amman'da ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması planlanan dörtlü zirveyi iptal ettiğini açıkladı.

Abbas şöyle devam etti:

"İsrail’in hesaba çekilmesini ve halkımızın uluslararası bir koruma altına alınmasını istiyorum. Bu saldırıların, halkımıza karşı uygulanan bu suçların durması gerekiyor. 21 yüzyılda ikinci bir Nekbe olmasına izin vermeyeceğiz, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun. Akan kanın durması için gereken her şeyi yapacağız."

"Kesinlikle gitmeyeceğiz"

Abbas, "Onlarca kararlar aldılar halkımızın uluslararası bir himaye altında olması için ancak bunları uygulamaya geçirmediler. Çünkü Amerika bunların uygulanmasını istemedi" dedi.

Filistin halkının bir kez daha göç ettirilmeyeceğini vurgulayan Abbas, "Filistin halkının vatan toprağında dimdik ayakta duracaktır. Kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz, kesinlikle gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden sorumluğunu yerine getirmesini isteyen Abbas, uluslararası kuruluştan "Katliamı kınamasını ve savaşı durdurmasını" talep etti.

İsrail'in topraklardan çıkarma planı geçmeyecek

Filistin halkına seslenen Abbas, "İsrail'in, sizleri topraklarınızdan çıkarma planı geçmeyecek. Halkımız eğilmeyecek ve teslim olmayacaktır. Tüm ülkeler, göçe karşı durmuştur. Bu geceden itibaren uygun kararlar alınacaktır. Uygun kararların alınması için toplantılar ve görüşmeler sürecektir" diye konuştu.

Safların sıkı tutulması ve pusulayı şaşırmadan Filistin halkının düşmanlarının yararlanacağı fitnelere kapılmama çağrısında bulunan Abbas, tehlikeli bir merhale yaşadıklarını ve bundan ancak birlik ve dirlik içinde çıkılabileceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

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