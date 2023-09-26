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ABD 10 yıl içinde nükleer füzyon santrali kurmak istiyor

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ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, ülkesinin 10 yıl içerisinde nükleer füzyon (kaynaşma) ile enerji üreten bir tesisi kurmayı hedeflediğini söyledi.
ABD 10 yıl içinde nükleer füzyon santrali kurmak istiyor

Granholm, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67’inci Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Assosicated Press (AP) ajansına verdiği röportajda, ABD hükümetinin temiz enerjiye geçiş sürecinde nükleer füzyon teknolojisinden yararlanmak istediğini, 10 yıl içerisinde ülkede bir nükleer füzyon tesisi kurmayı istediklerini ifade etti.

Washington'ın ticari nükleer füzyon vizyonuna ulaşmanın ihtimal dahilinde olduğunu belirten Granholm, diğer yandan halihazırdaki nükleer fisyon (parçalanma) tesislerinde açığa çıkan radyoaktif atıkların depolanması konusunda hükümetin, ülke çapında geçici depolama alanlarına ev sahipliği yapmayı kabul edebilecek topluluklar belirleme çalışmaları başlattığını aktardı.

ABD Enerji Bakanı, Joe Biden yönetiminin ekim ayında 8 milyar dolarlık bir hidrojen merkezi programına dair detayları açıklayabileceğini dile getirerek, temiz hidrojenin kilosunu 10 yıl içerisinde 1 dolara düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

İngiltere'nin benzinli ve dizel otomobillerin satışına yönelik yasağı 2030'dan 2035'e erteleme kararı için "İngiltere'nin bu yaz yaşadığı sıcak dalgalarını düşünürsek, hızlanmamız gerektiği çok açık." ifadesini kullanan Granholm, temiz enerjiye geçiş için herkesin mümkün olduğunca hızlı ilerlemesinden yana olduklarını kaydetti.

NÜKLEER FÜZYON
Hali hazırdaki nükleer reaktörler, nükleer fisyon denilen ve ağır bir elementin atomlarının parçalanarak hafif elementlere dönüştürülmesinde açığa çıkan enerjiyle çalışıyor.

Bilim insanları 1950’den bu yana, güneşte her an gerçekleşen, iki hafif elementin (hidrojen) kaynaşarak daha ağır bir elemente (helyum) dönüşmesi ve muazzam derece yüksek enerji açığa çıkarması şeklinde tanımlanan nükleer füzyon üzerinde çalışma yürütüyor.

Karbon salımı yapmadığı ve radyasyon açığa çıkarmadığı için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyonun gerçekleşebilmesi için yüksek ısı, enerji ve yoğunluk ortamının oluşması gerekiyor.

Güneşin merkezinde, yüksek yer çekimi basıncı füzyonun 10 milyon santigrat derecede gerçekleşmesine imkan tanırken, dünyada basıncın düşüklüğü nedeniyle en az 100 milyon santigrat derecede füzyon mümkün olabiliyor.

ABD'nin California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda geçen aralık ayında bilim insanları, 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aşmış ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağlayarak, füzyon ateşlemesini başarmıştı.

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