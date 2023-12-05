ABD basını: İsrail, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planlıyor

ABD basınında yer alan haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tünellere deniz suyu pompalamayı planladığı ancak bunun bölgedeki temiz suyun kirlenmesine ve alt yapının zarar görmesine yol açabileceği belirtildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tünellere yönelik yeni bir planı olduğunu öne sürdü.

Gazetede ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), geçtiğimiz ayın ortalarında Gazze Şeridi'ndeki geniş tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için Şati Mülteci Kampı’nın yaklaşık 1,6 kilometre kuzeyinde büyük pompalardan oluşan bir sistem kurdu.

Yerleştirilen en az 5 pompanın Akdeniz'den su çekebildiği ve saatte binlerce metreküp suyu taşıyarak birkaç hafta içinde tünelleri sular altında bırakabileceği belirtildi. Haberde, İsrail'in konuyu ABD'ye ilk olarak Kasım ayı başında ilettiği, planın askeri açıdan ve çevreye olan etkisiyle ilgili tartışmalara yol açtığı ifade edildi. ABD'li yetkililer, İsrail hükümetinin planı uygulama konusunda hangi aşamada olduğunu bilmediklerini ancak henüz nihai bir karar verilmediğini söyledi.

Söz konusu haberde İsrail ordusunun planının tünelleri etkisiz hale getirebileceği ancak bunun Gazze Şeridi’ndeki temiz suyun kirlenmesine ve alt yapıya zarar verebileceği kaydedildi.

Plandan haberdar olan bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, tünellerin su ile doldurulmasının haftalarca sürmesinin Hamas ve rehinelere tahliye için zaman tanıyacağını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Hamas tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, İsrailli rehinlerin tünellerde ve güvenli bölgelerde tutulduğu belirtilmişti.