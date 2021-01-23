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ABD Başkanı Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar için özür diledi

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ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi.
ABD Başkanı Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar için özür diledi

BBC'nin haberine göre Biden, Ulusal Muhafızların otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.

First Lady Jill Biden da Ulusal Muhafızları, şahsen teşekkür etmek için askerlerden bazılarını ziyaret ederek, Beyaz Saray'dan getirdiği bisküvileri hediye etti.

First Lady, "Beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize şahsen teşekkür etmek amacıyla bugün buraya gelmek istedim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Muhafızların Kongre otoparkında yatırılması tepki çekmişti 

Biden'ın yemin töreninin yapılacağı günlerde kente gelen Ulusal Muhafızların, Kongre koridorlarında yerlerde yatması ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekmişti. 

Öte yandan 21 Ocak gecesi Ulusal Muhafızların, Kongrenin otoparkında yattıklarını gösteren fotoğraflar büyük tartışmalara yol açmıştı.

Ulusal Muhafızlar, Kongre polisinin kendilerini buraya yönlendirdiğini öne sürmüştü. 

Söz konusu fotoğraflara, Cumhuriyetçi birçok isimden tepki gelmiş ve Joe Biden'a bu duruma bir çare bulunması için çağrıda bulunulmuştu.

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