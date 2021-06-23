ABD, İran Devletiyle Bağlantılı 30 Kadar İnternet Sitesini "Dezenformasyon" İle Suçlayıp Kapattı

ABD, "yanlış bilgi yaymakla" suçladığı onlarca İran devletiyle bağlantılı internet sitesine el koydu.

İsmini gizli tutarak Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, İran'ın "dezenformasyon" çabalarıyla bağlantılı olarak 30 kadar internet sitesini kapattıklarını ifade etti.

İran'da devlet bağlantılı medya kuruluşlarının birçoğunun internet sitesine girildiğine, "Bu siteye ABD yönetimi tarafından el konulmuştur" ifadesi görülüyor.

İran medyası, Yemenli Husiler gibi Tahran tarafından desteklediği bilinen grupların sitelerinin de hedef alındığını belirtti. Sitelerden bazıları daha sonra erişime açıldı.

İran'da Arapça yayın yapan Alalam TV ve İngilizce yayın yapan Press TV ile Lualua TV'nin de internet sitelerinde aynı uyarı görüldü.

ABD'nin internet sitelerine müdahalesi, Batı karşıtı söylemleriyle tanınan İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra meydana geldi.