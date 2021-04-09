ABD Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor, Rusya Montrö uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'e iki savaş gemisi göndermeyi planladığı yönündeki haberi doğruladı. Rusya ise Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin alternatifi olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'e iki savaş gemisi göndermeyi planladığı yönündeki haberi doğruladı. Açıklamada, ABD'nin iki savaş gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz'e gideceği yönünde bildirimde bulunduğu teyit edildi. Gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacakları belirtildi.

'RUSYA ARTAN FAALİYETLERDEN ENDİŞELİ'

Rusya'dan Karadeniz'de Amerikan savaş gemileri varlığına dair yapılan açıklamadaysa, "Bu tür askeri hareketliliklerin Montrö Sözleşmesi'yle uyumlu olması gerekir" denildi. Rusya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, 'Karadeniz'de son günlerde artan faaliyetlerden endişeli olduklarını' söyledi.

ZAHAROVA: MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NİN ALTERNATİFİ YOK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuyla ilgili açıklamasında 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin alternatifi bulunmadığını ve Türkiye'nin bu sözleşmeye uyum konusunda sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını' belirtti. Sputnik'in aktardığına göre Zaharova, Rusya'nın 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin taraf devleti olduğunu anımsatarak, "Anlaşmayı revize etmeye yönelik her türlü girişim ülkemizin çıkarlarını etkiler. Bu sözleşmeyi Karadeniz havzasında istikrar ve güvenliğin, özellikle de savaş gemileri trafiğinin kilit faktörü olarak görüyoruz" diye konuştu.

'İLGİLİ TÜM DEVLETLERİN SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAKLAŞACAĞINI UMUYORUZ'

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'e giren, kıyıdaş olmayan ülkelere ait savaş gemilerine tonaj, süre sınırlaması ile bazı kategorilerdeki gemiler için silah türü kısıtlaması getirdiğine dikkat çeken Zaharova, Karadeniz havzasına girişle ilgili bildirimleri gönderme prosedürünün de bu sözleşmeyle düzenlediğinin altını çizdi. Zaharova, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne istinaden belirlenen uluslararası hukuk düzenlenmesinin Rusya için bir alternatifi olmadığını da vurgulayarak "İlgili tüm devletlerin buna sorumluluk bilinciyle yaklaşacağını umuyoruz. Elbette bu konuda Türkiye, özel bir role sahip" diye ekledi.

CNN televizyonu dün, ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberde ABD'nin Ukrayna krizinde Kiev'e destek için Karadeniz'e savaş gemileri göndereceğini ve Washington'ın bu konuda, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Ankara'ya bildirimde bulunduğu iddia edilmişti.