  • BIST 10112.76
  • Altın 3155.957
  • Dolar 35.6306
  • Euro 37.2151
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

ABD mahkemesi fillerin insan olmadığına karar verdi

» »
ABD'nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan beş filin özgürlüğüne kavuşması için açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi. Yüksek Mahkeme, fillerinin hukuken "insan" kabul edilemeyeceğine hükmetti.
ABD mahkemesi fillerin insan olmadığına karar verdi

Hayvan hakları savunucuları, Missy, Kimba, Lucky, LouLou ve Jambo isimli fillerin hayvanat bahçesinde esaret altında tutulduğunu savunarak, bir fil barınağına taşınmaları talebiyle dava açmıştı. Başvuruda, fillerin gözaltına alınan bir insan gibi hukuki haklarının bulunması gerektiği iddia edilerek, habeas corpus ilkesi kapsamında özgürlüklerinin sağlanması talep edildi.

Ancak Colorado Yüksek Mahkemesi, 6'ya 0 oyla aldığı kararda, habeas corpus'un yalnızca insanlar için geçerli olduğunu ve hayvanlar için uygulanamayacağını belirtti. Mahkeme yargıçlarından Maria Berkenkotter, fillerinin bilişsel, psikolojik veya sosyal olarak ne kadar gelişmiş olursa olsun, hukuken kişi sayılmadığını ifade etti.

"Özgürlük hakları yok"

Fillerin Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'nden alınarak uygun bir fil barınağına yerleştirilmesini talep eden Nonhuman Rights Project (NRP), hayvanların duygusal olarak karmaşık ve zeki varlıklar olduğunu belirtti. Grup, fillerin travma, beyin hasarı ve kronik strese maruz kaldığını savunarak, hayvanat bahçesinde esaret altında tutulduklarını öne sürdü.

Hayvanat bahçesi yönetimi ise iddiaları reddetti. Dava sürecinde mahkemeye sunulan belgelerde fillerin olağanüstü bir bakım aldığı savunulurken, yerel mahkeme de bu yönde karar almıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından hayvanat bahçesi yönetimi, NRP'nin açtığı davayı "temelsiz" olarak nitelendirerek, bunun zaman ve mali kayıplara neden olduğunu ifade etti. Grup, NRP’yi "mahkeme sistemini suistimal etmekle" suçladı.

NRP ise mahkeme kararının, "insan dışındaki hiçbir bireyin özgürlük hakkına sahip olmadığını" tekrar ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Tıpkı diğer toplumsal adalet hareketlerinde olduğu gibi, köklü statükoya karşı mücadelede erken kayıplar yaşanması doğaldır" denildi.

NRP daha önce de New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Happy adlı bir fil için dava açmış, ancak mahkeme bu başvuruyu da reddetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı 10'a çıktı10 Ocak 2025 Cuma 11:26
  • California'da küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü, 18 yaralı03 Ocak 2025 Cuma 17:19
  • Trump otelinin önünde Tesla aracı patladı, New Orleans saldırısıyla ilgisi var mı?02 Ocak 2025 Perşembe 15:46
  • Yeni Yıl uçuşu 2025'te Hong Kong'dan kalkıyor, 2024'te LAX'a indi01 Ocak 2025 Çarşamba 15:59
  • Yaptığı keke arsenik koyup kardeşlerini ve yeğenini öldürdü30 Aralık 2024 Pazartesi 18:37
  • American Airlines, Noel öncesi ABD'deki uçuşlarını 'teknik bir aksaklık' nedeniyle durdurdu25 Aralık 2024 Çarşamba 11:52
  • 16 yaşındaki çocuk, ailesinden 4 kişiyi öldürdü16 Aralık 2024 Pazartesi 19:24
  • Simpsonlar yine gündemde: 2025 tahminleri ve ekonomik çöküş kehaneti16 Aralık 2024 Pazartesi 12:39
  • 6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi02 Aralık 2024 Pazartesi 12:58
  • Trump'tan BRICS ülkelerine dolar tehdidi: 'Gümrük vergileri yüzde 100 artar'01 Aralık 2024 Pazar 21:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti