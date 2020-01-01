ABD Ortadoğu'ya asker gönderiyor

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmasının ardından ABD bölgeye asker göndereceğini duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişinin Hizbullah Tugayları'na operasyonları protesto etmek için ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik binasına saldırmasının ardından ABD bölgeye 750 asker göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Irak'ta meydana gelen olaylar ve Başkan Donald Trump'ın yönlendirmesi ile Kuzey Karolina'da bulunan 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden 750 askerin derhal bölgeye gönderileceğini kaydetti.

Esper yaptığı yazılı açıklamada, "Bu konuşlandırma Bağdat'ta olduğu gibi ABD personeli ve tesislerine yönelik artan tehdit düzeyine istinaden gerekli ve ihtiyati bir eylemdir" dedi.

Öte yandan ABD birliklerinin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan İran yanlısı protestoculara biber gazı sıktığı bildirildi. Göstericilerin binanın resepsiyon bölümünün çatısını ateşe verdiği ve binadan dumanların yükseldiği belirtildi.

Gösteriler ikinci gününe girerken göstericilerin dün elçilik binasına girmesi, binanın resepsiyonunu tahrip etmesi ve binanın camlarını kırması, ABD elçiliklerine yakın geçmişte yapılan en kötü saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump Irak hükümetinden Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasını "öfkeli göstericilerden" korumasını istemiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının İran tarafından "organize edildiğini" belirtmişti.

Hizbullah Tugaylarına saldırı düzenlenmişti

ABD Ordusu pazar günü Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) saldırılar düzenlemişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hizbullah Tugayları'na ait Irak'ta üç ve Suriye'de iki noktanın vurulduğu açıklanmıştı. Saldırıda 25 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. ABD'nin Hizbullah Tugayları'nı hedef alan saldırıları Bağdat, Tahran ve Moskova'da tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Hizbullah Tugayları'nı Irak'taki askeri üsse düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuyor. Kerkük'te hafta sonunda bir askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıda ABD vatandaşı bir sivil personel ölmüş, birçok Amerikalı ve Iraklı asker de yaralanmıştı.