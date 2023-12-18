ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'e gidiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün İsrail'e giderek ülke yönetimiyle görüşmesi beklenirken Gazze'deki sivil ölümleri konusunda uluslararası baskılar da artıyor.
Associated Press'in haberine göre ABD Savunma Bakanı'nın gezisi, İsrail'i Gazze'deki büyük savaş operasyonlarından uzaklaşmaya ve Hamas'a karşı daha sınırlı bir kampanyaya geçmeye teşvik etme çabalarının bir parçasını oluşturacak.
Austin'in Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğinin arttırılmasına yönelik görüşmeler için Katar ve Bahreyn'e gitmesi bekleniyor.
Austin Pazar günü Kuveyt'i ziyaret etmiş ve önceki gün hayatını kaybeden emir Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Sabah için taziyede bulunmuştu.
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