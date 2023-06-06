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ABD siyaseti kızışıyor: Adaylar ortaya çıkıyor

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ABD 2024 Başkanlık Seçimi yaklaştıkça adaylar seçim kampanyalarını açıklamaya başladı.
ABD siyaseti kızışıyor: Adaylar ortaya çıkıyor

Suikasta kurban giden eski Başkan Kennedy’nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ile 6 Ocak başkent olaylarında Trump’ın çağrısına destek vermeyen eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, ilgi çeken adaylar arasında yer aldı.

Suikasta kurban giden eski Başkan John Kennedy’nin yeğeni ve yine başkanlık için adaylığını açıkladığı sırada ağabeyi gibi suikasta kurban Robert (Bobby) Kennedy’nin oğlu Robert F. Kennedy Jr. (69), Elon Musk’ın sunduğu Twitter etkinliğinde Başkan Adayı olduğunu duyurdu.

Kennedy Jr. seçim kampanyasında, “Her ulusun, her birey gibi daha karanlık bir tarafı ve daha açık bir tarafı vardır. Bir politikacının yapabileceği en kolay şey açgözlülüğümüze, öfkemize, korkumuza, yabancı düşmanlığımıza, bağnazlığımıza, kabileciliğin tüm simyalarına hitap etmektir. Bunun yerine bir halk olarak cömertliğimize, iyiliğimize, nezaketimize ve cesaretimize başvuracağım” dedi.

TRUMP’LA AYRI DÜŞEN PENCE, ADAYLIĞINI YARIN AÇIKLAYACAK

Donald Trump’ın başkanlığı sırasında Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence (63) ise Cumhuriyetçi Partiden adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Pence’in yarın bir etkinlikte adaylığını duyuracağı açıklandı. Bir röportaj sırasında Pence kendini tarif ederken “Ben bir Hıristiyanım, bir Muhafazakarım ve bir Cumhuriyetçiyim” ifadelerini kullandı.

6 Ocak Başkent isyanında Trump taraftarlarının seçime hile karıştığı iddiasıyla baskın yaptığı Kongre binasında bulunan Mike Pence, Trump’a destek vermeyerek ve binayı terk etmeyerek güvenlik güçlerini koordine etmişti.

Kendisi de Kongre Binası’nın bodrum katında kuşatma altında olan Pence’in ayaklanmaları bastıran konuşlandırma emrini verdiği açıklanmıştı.

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