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ABD: Umman Denizi'nde Ağır Silah Dolu İran Teknesine El Koyduğunu Açıkladı

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ABD: Umman Denizi'nde Ağır Silah Dolu İran Teknesine El Koyduğunu Açıkladı
ABD: Umman Denizi'nde Ağır Silah Dolu İran Teknesine El Koyduğunu Açıkladı

BD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu. 
 

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “USS Normandy Savaş Gemisi'nde görevli ABD askerleri,

9 Şubat'ta Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde deniz güvenlik görevi yaparken uluslararası hukuk çerçevesinde bir dhov teknesine indi ve teknede büyük bir silah zulası tespit etti.” ifadesi kullanıldı.
Tekne ile ilgili incelemelerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "150 adet Rus Kornet

ATGM'lerinin modifiye edilmiş versiyonları olan Dehlavi ATGM tipi tanksavar füzesi, 3 adet İran yapımı karadan havaya füze, İran yapımı termal görüntü kapasiteli silah kontrol ekranı ve İran yapımı insansız hava ve kara araçları ile çok sayıda İran yapımı gelişmiş silah parçaları ele geçirildi." denildi.
 

Açıklamada, bu silahların, ABD donanmasına bağlı USS Forrest Sherman Muhrip gemisinin

Umman Denizi'nde 25 Kasım'da ele geçirilen silahlarla aynı olduğu belirtildi. 
 

Silahların halen ABD'nin elinde olduğu ve nihai durumunun değerlendirileceği kaydedilen açıklamada "Bu silahların İran'dan geldiği ve Yemen'deki Husilere gittiği değerlendirildi ki bu da

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere silah satılması, aktarılması veya tedarik edilmesini yasaklayan kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesine yer verildi.
 

Ayrıca tekneye el konulmasına ilişkin görüntüler ve teknedeki silahlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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