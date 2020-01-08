ABD üsleri vuruldu İran'da peş peşe depremler! HAARP devreye mi sokuldu?

Irak'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ardından savaş çanları çalmaya başladı. İran intikam yeminlerinin ardından Irak'taki ABD üslerini savaş uçaklarıyla vurdu. Dünyayı ayağa kaldıran bu gelişmelerin ardından İran'da 4,9 ve 5,5 şiddetinde depremler meydana geldi. İran'daki bu gelişmelerin ardından akıllara 'HAARP' sistemi mi devreye sokuldu sorusu geldi. HAARP sistemi nedir?

ABD ve İran arasında başlayan sıcak savaş birçok soruyu da beraberinde getirdi. İran'ın ABD üslerini vurmasının hemen sonrasında ülkede ardı ardına yaşanan depremler ABD'nin 'HAARP' sistemini devreye soktuğu fikrini akıllara getirdi.

SAVAŞ BAŞLADI

Ortadoğu'da ABD ve İran arasında uzun bir süreden bu yana devam eden gerilimin ardından Süleymani'nin öldürülmesi yaşanacak çatışmaların ilk fitili oldu. Bizzat İran Dini lideri Hamaney tarafından görevlendirilmiş olan Kasım Süleymani, Irak ve Ortadoğu'da İran'ın adeta eli kolu haline gelmişti. İlk başta İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Irak'taki ABD üslerine yapılan baskınla birlikte başlayan savaş Süleymani'nin öldürülmesiyle alevlendi. İran'ı yasa boğan bu gelişmenin ardından Hamaney intikam sözleri söylemeye başladı. Günler geçtikten sonra 8 Ocak sabahı İran, ABD'nin Irak'taki üslerini vurmaya başladı. Irak devlet televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü bildirirken Pentagon ise kimsenin burnunun bile kanamadığı dünyaya duyurdu.

BOMBARDIMAN SONRASI PEŞ PEŞE DEPREMLER HAARP'I AKILLARA GETİRDİ

ABD üslerine savaş uçaklarıyla bombardıman yapılmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken İran'da peş peşe 4,9 ve 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaşanan bu gelişmelerin ardından "İran ABD'yi Irak'ta vurdu. Tahran'da Ukrayna Hava yollarına ait bir uçak düştü. İran'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İran'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Misilleme ve HAARP'mı devrede?" diye paylaşımda bulunarak HARRP sistemini işaret etti.

HAARP NEDİR?

Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (İngilizce: High Frequency Active Auroral Research Program) ya da kısaca HAARP, ABD Ordusu, ABD Donanması ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen İyonosfer'in özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışmadır. İlk kez Sırp asıllı Amerikalı bilim adamı Nikola Tesla tarafından ortaya atılmış bir fikirdir.

HARP SİLAHI NEDİR?

HAARP silahı blinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklar tektonik silahlı saldırı olarak nitelendiriliyor. Depremin silah olarak kullanılması fikri bazı ülkelerce kabul edilmese de bu teori hala tartışılıyor.

HAARP NE İŞE YARIYOR?

Sırp asıllı Ünlü Amerikalı mucit Nikola Tesla'nın temellerini kurmuş olduğu bir teknoloji. Sonrasında bunu geliştirmek de Amerika'ya kalmış. Günümüzde HAARP; ABD Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çalışma. İçinde yaşadığımız zamanın en üstün "HARP" teknolojisi olarak da görebileceğimiz bu teknoloji, elektromanyetik sinyallerle çok büyük enerjileri kontrol etme mantığı üzerine kurulu. Türkçe karşılığı Yüksek Frekans Aktif güneşsel Araştırma Programı olan bu sistem; yüksek enerjiler kullanarak aktif ve güçlü radyo dalgaları oluşturmakta.1997 yılında projenin son safhası tamamlandığında,3 milyar wattlık bir güçten fazla enerjiyi atmosferin üst katmanlarına yaymak için dizayn edilmiş güçlü bir verici inşa edilmişti.Proje dünyanın en büyük "iyonosfer ısıtıcısını" içeriyordu ve iyonosferin ısıtılması yoluyla VLF yani "çok düşük frekans" dalgaları üretilmekteydi. Bu amaçla" yüksek frekans bazlı bir radyo vericisi" kurulmuş ve 72 fit yüksekliğinde 180 kule inşa edilmişti.