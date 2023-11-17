  • BIST 7808.99
  • Altın 1833.61
  • Dolar 28.6868
  • Euro 31.1292
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

ABD yönetimi, Şifa Hastanesi baskısında İsrail'e desteğini sürdürüyor

» »
ABD yönetimi, Gazze'deki Şifa Hastanesinin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in hastaneyi basmasını savunmaya devam ediyor.
ABD yönetimi, Şifa Hastanesi baskısında İsrail'e desteğini sürdürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PBS televizyonuna canlı yayın konuğu oldu.

Programın sunucusu Amna Nawaz, Şifa Hastanesini basmasına ilişkin İsrail'in sunduğu kanıtların yetersizliğine işaret ederek, "Hastanenin altında karargah olduğuna sizi ikna eden kanıtları neden paylaşmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Blinken bunun üzerine, "Kimsenin MR cihazlarının yanında silah bulunmasına bir açıklaması var mı bunu merak ediyorum." dedi.

Nawaz'ın, "Peki burada silah bulunmasını karargah olarak mı nitelendiriyorsunuz?" diye sorması üzerine Blinken, "Hayır" yanıtını verdi.

Hamas'ın Gazze'deki eylemlerine dair kendi istihbaratlarını topladığını belirten Blinken, Hamas'ın hastanelerin altında tünel açtığı iddialarını dile getirdi.

Sivil can kayıplarından Hamas'ı sorumlu tuttu

Nawaz'ın Gazze'deki can kayıplarından dolayı ABD halkının duyduğu rahatsızlığı anımsatması üzerine ise Blinken, İsrail'in "kendisine yönelik terör tehdidine yanıt verme" sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Blinken, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını eleştirmekten kaçınırken, "Kimse Hamas'ı uluslararası insancıl hukuka uymaya davet etmiyor. Kimse Hamas'ı apartmanlardan, hastanelerden, okullardan çıkmaya, böylece sivillerin zarar görmesini engellemeye çağırmıyor. Bu durum, Filistinli sivilleri korurdu ama kimse bunu söylemiyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Biden da dün yaptığı açıklamada İsrail'in bu eylemini savunmuş ancak hastanenin "karargah" olarak kullanıldığına dair kanıtları açıklayamayacağını söylemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail’den Gazze’ye yönelik kara operasyonunu genişletme sinyali16 Kasım 2023 Perşembe 14:44
  • İsrail saldırısı esnasında hastanede olan gazeteci yaşananları anlattı15 Kasım 2023 Çarşamba 13:47
  • Erdoğan: İsrail bir terör devletidir15 Kasım 2023 Çarşamba 12:32
  • Filistinliler için hiçbir yer saldırılardan 'kurtuluş' anlamına gelmiyor15 Kasım 2023 Çarşamba 10:54
  • Gazze'de soykırım yapan İsrail 'sınırsız' desteği ABD'den aldı14 Kasım 2023 Salı 11:14
  • İsrail'in saldırınının başlangıcından bu yana en az 42 gazeteci öldürüldü14 Kasım 2023 Salı 08:36
  • ABD'nin Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi13 Kasım 2023 Pazartesi 12:48
  • Netanyahu, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma 'olabileceğini' söyledi13 Kasım 2023 Pazartesi 11:31
  • AB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli13 Kasım 2023 Pazartesi 08:14
  • BM kuruluşlarından acil uluslararası eylem çağrısı: Gazze'de hastanelerin ölüm alanlarına dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz12 Kasım 2023 Pazar 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti