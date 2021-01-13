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ABD’de, 68 yıl sonra ilk defa bir kadın mahkum idam edildi

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ABD’de, 68 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi.
ABD’de, 68 yıl sonra ilk defa bir kadın mahkum idam edildi

ABD’de, 68 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi.

Dün, Indiana eyaletindeki cezaevinde zehirli iğneyle idam edilen 52 yaşındaki Lisa Montgomery’nin cezası, biri Covid-19 salgını nedeniyle olmak üzere iki kez ertelenmiş, avukatları beyin hasarıyla dünyaya geldiğini, cezai ehliyetinin olmadığını savunmuştu.

Montgomery’nin idamı dün, akıl sağlığıyla ilgili yeni bir duruşma yapılmasını isteyen mahkemenin kararıyla infaza birkaç saat kala durduruldu. Ancak Yüksek Mahkeme kararı bozdu ve Montgomery, ülkede 1953’ten beri idam edilen ilk kadın oldu.

Montgomery, 2004 yılında Missouri eyaletinde, 23 yaşındaki Jo Stinnett adlı sekiz aylık hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Bebek hayata tutunmuştu. Montgomery, 2007 yılında idama mahkum edilmişti.

Avukatı Kelley Henry, “Bu karar utanç verici. Lisa’nın idam edilmesi kesinlikle adil değil” dedi.

Cezası infaz edilirken son sözü olup olmadığı sorulan Montgomery’nin, “Hayır” yanıtını verip başka bir şey söylemediği belirtildi.

 

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