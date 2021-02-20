  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -13 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı

» »
ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla itham edildi.
ABD'de aşırı sağcı 6 kişi, Kongre baskınını planlamakla suçlandı

ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun üyeleri olan Graydon Young, Kelly Meggs, Connie Meggs, Laura Steele, Sandra Parker ve Bennie Parker'ın ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'taki Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 6 kişinin, federal mülkiyeti yağmalama ve kamu binalarına yasa dışı giriş yaparak ABD'ye karşı komplo kurduğu belirtildi.

Bennie Parker dışındaki 5 kişinin teçhizat giyip askeri düzende yürüyerek Kongre'ye girdiği kaydedilen açıklamada, bu 6 kişinin, Kongre binasına baskın yapmakla geçen ay suçlanan 3 kişiyle iş birliği yaptığı ifade edildi.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) geçen ay yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Edward Caldwell'in yanı sıra Jessica Watkins ve Donovan Ray Crowl'un ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı belirtilmişti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Ordusunun Üçte Biri Kovid-19 Aşısı Olmayı Reddediyor18 Şubat 2021 Perşembe 13:15
  • Aşırı Soğuklar ABD Ve Meksika’da Can Aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
  • Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:24
  • Endonezya’daki heyelanda ölü sayısı 12’ye çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:35
  • Mıchael Jordan, Kuzey Carolina'da 2 Klinik Açmak İçin 10 Milyon Dolar Bağış Yaptı16 Şubat 2021 Salı 14:05
  • Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Müslüman Mezarlığında Toprağa Verildi16 Şubat 2021 Salı 13:15
  • Trump'ın Aklandığı Kongre Baskını İle İlgili, 11 Eylül Benzeri Araştırma Komisyonu Kurulacak16 Şubat 2021 Salı 13:00
  • ABD Askerlerinin Konuşlu Olduğu Erbil'deki Havalimanına 14 Roketin Fırlatıldığı Ortaya Çıktı16 Şubat 2021 Salı 10:32
  • 'El Turco' Lakaplı Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Hayatını Kaybetti15 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
  • ABD'de Yüz Yüze Eğitime Dönme Çalışmaları Başlatıldı13 Şubat 2021 Cumartesi 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti